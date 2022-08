Vrouw springt net op tijd uit hangende achtbaan in Belgisch pretpark: beugel stond nog open

Het incident gebeurde zondagmiddag rond 16.00 uur, zo vertelt de vrouw, Camille, aan de Franse krant La voix du Nord. Camille en haar partner stapten als laatsten in, omdat haar man een beperking heeft. ,,Een van de personeelsleden van de attractie controleerde of hij goed vastzat, maar mij vergaten ze’’, begint ze haar verhaal.



Toen begon de rit. De Vampire is een achtbaan met loopings, waarbij passagiers in een stoeltje zitten terwijl hun voeten in de lucht bungelen. Camille voelde de grond onder zich letterlijk verdwijnen terwijl haar beugel nog omhoog stond en ze twijfelde geen seconde. Ze maakte een zijwaartse sprong het perron op, waar de volgende passagiers al stonden te wachten. Net boven haar benen reden de gondels weg.