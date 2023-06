Vrouw schiet Uber-chauffeur VS dood uit angst om ontvoerd te worden

De 48-jarige Phoebe Copas, uit Tompkinsville, Kentucky, was op 16 juni op bezoek bij een vriend in El Paso toen ze een Uber bestelde. Tijdens de rit zag ze verkeersborden richting “Juarez, Mexico” langs de weg staan, waarna ze vreesde dat de chauffeur haar over de Mexicaanse grens wilde smokkelen. El Paso ligt op de Amerikaans-Mexicaanse grens tegenover Juarez.

De vrouw bedacht zich geen moment, pakte een pistool uit haar handtas en schoot de 52-jarige Daniel Piedra Garcia door het hoofd. Het voertuig botste vervolgens tegen de vangrails en kwam op de snelweg tot stilstand. De man overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

Geen aanwijzingen van ontvoering

Uit onderzoek van de politie blijkt dat er helemaal geen aanwijzingen waren die duidden op een mogelijke ontvoering. De auto bevond zich niet in de buurt van een grensovergang en de route die de man aflegde week niet af van de normale route naar het door de vrouw opgegeven adres, aldus de politie in een persbericht.

De politie beweert dat de vrouw na het dodelijke schot eerst een foto van de chauffeur naar haar vriend sms’te en daarna pas het alarmnummer belde. De vrouw, die in eerste instantie zware mishandeling ten laste werd gelegd, wordt nu vervolgd wegens moord.

De familie van de chauffeur is een GoFundMe-campagne gestart om de weggevallen inkomsten te compenseren. ,,Hij was een hardwerkende man en erg grappig’', vertelde zijn nichtje Didi Lopez aan de El Paso Times. ,,Hij was nooit in een slecht humeur.’'

,,Ik wou dat de vrouw zich gewoon had uitgesproken en vragen had gesteld, in plaats van impulsief te handelen en een ondoordachte beslissing te nemen. Nu heeft ze niet alleen ons leven verwoest, maar ook haar eigen leven”, aldus Lopez. ,,We willen gewoon gerechtigheid voor hem. Dat is alles wat we vragen.’’