Vrouw moet 28.000 euro parkeergeld betalen

Dodelijke steekpartij brengt moordcijfer Londen boven dat van New York

9:57 In Londen heeft zich voor de twaalfde keer in 19 dagen tijd een steekpartij met dodelijke afloop voorgedaan. Het maandelijkse moordcijfer in de Britse hoofdstad is voor de tweede achtereenvolgende maand hoger dan in New York, melden Britse media.