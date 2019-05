Vrouw laat diamant van 45 miljoen taxeren en krijgt namaaksteen terug

Moeder en tienerdoch­ters (18) dood en uitgehon­gerd gevonden in apparte­ment Wenen

In een appartement in Wenen zijn deze week de lichamen van een moeder (45) en haar gehandicapte tweelingdochters (18) gevonden. De drie vrouwen zijn door honger om het leven gekomen. Ze lagen waarschijnlijk als sinds eind maart dood in de woning.