Vrouw krijgt via Airbnb verhuurde woning volledig uitgewoond terug

,,Overal lagen uitwerpselen, urine en een gigantische hoeveelheid lege flessen drank", vertelt ze. ,,Alles was besmeurd, van de vloer tot het plafond, van de hal tot de slaapkamer. Het bed was zelfs als toilet gebruikt. Ik was in shock. Was dit de flat die ik voor driekwart met eigen handen had opgeknapt? Tijdens mijn vakanties? Met het grootste oog voor detail?"



Ze nam meteen contact op met Airbnb, maar daar werd ze letterlijk aan het lijntje gehouden. ,,Ik contacteerde het bedrijf een eerste keer op 22 augustus omdat de huurder niet wilde vertrekken, hoewel de drie weken voorbij waren", vertelt ze. ,,Een week later ging hij dan toch en ontdekte ik de ravage. Elke keer dat ik belde, kreeg ik te horen dat er contact met me opgenomen zou worden, maar dat was niet het geval. Ik bleef maar bellen, maar zonder resultaat."