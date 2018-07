Vrouw die vliegveld München in chaos stortte gepakt én weer op vrije voeten

'Waar ijsberen regeren' IJsbeer valt bemannings­lid Duits cruise­schip aan op Spitsber­gen

20:27 Op Spitsbergen is een man aangevallen door een ijsbeer. De Duitser was een bemanningslid van het cruiseschip MS Bremen. Hij raakte gewond aan zijn hoofd en is met een helikopter naar Longyearbyen gebracht, de belangrijkste stad van de Noorse eilandengroep in de Noordelijke IJszee.