Vrouw (60) sterft tijdens cakejes-eetwedstrijd voor ogen van publiek

Onduide­lijk­heid over in Afghanis­tan neerge­stort vliegtuig: luchtvaart­maat­schap­pij ontkent

12:50 In Afghanistan is een vliegtuig neergestort, zo claimen lokale autoriteiten. Eerdere bericht spraken over een passagierstoestel van Ariana Afghan Airlines, maar de maatschappij ontkent dit. Het toestel zou na de crash in brand zijn gevlogen. De vliegramp vond naar verluidt plaats in de provincie Ghazni, in het oosten van het land.