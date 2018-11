Vrouw (39) krijgt donorlongen van kettingrookster en sterft aan longkanker

De vrouw leed van kinds af aan al aan mucoviscidose of taaislijmziekte, een erfelijke stofwisselingsziekte waarbij de longen en de alvleesklier aangetast worden. In november 2015 kampte ze op 39-jarige leeftijd met een ,,plotse vermindering van de ademhalingscapaciteit” en moest ze een dubbele longtransplantatie ondergaan. Haar donor was een vrouw van 57 die dertig jaar lang ongeveer twintig sigaretten per dag had gerookt. Vóór de operatie leek er niets aan de hand met de longen. Maar twee jaar later had de patiënte plotseling koorts en kreeg ze opnieuw ademhalingsproblemen. Op scans zagen de artsen in beide longen verschillende verontrustende vlekken. Twee maanden later overleed ze.