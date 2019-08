'Vroeger kon je boeven in Barcelona aanspreken, dat hoef je nu niet te proberen’

VIDEO Russische Airbus maakt noodlan­ding in maïsveld, zeker 23 gewonden

12:34 In de buurt van het vliegveld van Moskou is vanochtend een passagiersvliegtuig met meer dan 230 mensen aan boord in een maïsveld geland. Het toestel was in aanraking gekomen met een zwerm vogels. Volgens Russische autoriteiten zijn minstens 23 mensen, onder wie negen kinderen, gewond geraakt. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend zijn er geen mensen overleden.