Vrijwilliger aangehouden na grote brand in historische kathedraal Nantes

VideoDe politie in het Franse Nantes heeft een man gearresteerd in verband met de brand gisteren in de plaatselijke kathedraal. Dat heeft de Franse justitie vandaag bekendgemaakt. Het vuur verwoestte het grote kerkorgel, verschillende glas-in-loodramen en de gevel van het gebouw.

De man die is aangehouden, is een vrijwilliger die in de kathedraal werkt. Hij zou vrijdag voor het afsluiten van het gebedsgebouw verantwoordelijk zijn geweest. De vrijwilliger wordt verhoord om te achterhalen wat er tussen sluiting en het ontstaan van de brand is gebeurd.

Volgens verschillende Franse media gaat om een 39-jarige man uit Rwanda die boos zou zijn geweest omdat zijn verblijfsvergunning niet wordt verlengd. Volgens openbaar aanklager Pierre Sennès is het echter voorbarig om te zeggen dat de man iets met de brand te maken heeft.

Aangestoken

Volledig scherm De schade na de brand is groot. © Hollandse Hoogte / AFP Direct na de brand werd al verklaard dat de brand waarschijnlijk was aangestoken omdat op drie plaatsen vuurhaarden waren. Sennès zei gisteren tegen Franse media dat een eerste brand ontstond in de buurt van het grote orgel, maar dat er ook twee andere brandjes waren aan beide zijden van het schip.



Het vuur werd even voor 08.00 uur gisterochtend ontdekt. Cecile Renaud vertelde tegen persbureau Reuters dat zij de brandweer gisterochtend alarmeerde. Ze werkt in een bakkerswinkel tegenover de kathedraal. ,,Het was een grote schok toen ik de vlammen zag. En heel erg treurig.’’



Net als Renaud belden ook omwonenden met de hulpdiensten. Zestig brandweerlieden werden ingezet om het vuur te blussen. Zij kregen het vuur na ongeveer twee uur onder controle.

Bouw

Nantes ligt in het westen van Frankrijk. De kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus is een officieel een historisch monument. De bouw van de kerk begon in de 15de eeuw en liep tot de 17de eeuw. Ook in 1972 woedde een brand in het gebedshuis toen een klus van een dakdekker verkeerd liep. Het dak werd toen verwoest en het gebouw was tot 1985 gesloten wegens restauratiewerkzaamheden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het gebouw al eens verwoest door een bombardement van de geallieerden.

Een brand als deze doet in Frankrijk gelijk terugdenken aan de brand in de Notre-Dame in Parijs, in april vorig jaar. Daar sloegen hoge vlammen uit het dak van het historische gebouw en veroorzaakten een enorme ravage.

Volledig scherm In de kathedraal van de Franse stad Nantes brak gisterochtend brand uit. De brandweer spreekt van een grote brand. © Videostill