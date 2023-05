Vrijspraak van hekserij: 12 slachtoffers maken gerechtelijke knieval niet meer mee

Tien vrouwen en twee mannen zijn met terugwerkende kracht vrijgesproken van hekserij in de Amerikaanse staat Connecticut. Dat is gebeurd op verzoek van familieleden.

De slachtoffers van deze ‘gerechtelijke dwaling’ mogen de juridische knieval zelf niet meer meemaken. Elf van hen stierven ruim 350 jaar geleden al aan de galg. De twaalfde persoon, een vrouw, ontsprong destijds de doodstraf.

De Senaat in de Amerikaanse deelstaat bestendigde de vrijspraak vrijdag na een achttien jaar lange lobby door nabestaanden. De belangengroep CT Witch Trial Exoneration Project, mede opgericht door schrijfster Beth Caruso, laat weten ‘extatisch, tevreden en dankbaar’ te zijn.

Tientallen slachtoffers

De heksenjacht in de toenmalige Engelse kolonie eiste tientallen slachtoffers en vond plaats vanaf halverwege de zeventiende eeuw, ongeveer in dezelfde tijd dat in Amsterdam het paleis op de Dam werd gebouwd. Dankzij familieboom-onderzoek leren nabestaanden nu pas het lot van voorouders kennen.

,,Mensen kunnen zeggen dat we onze tijd zitten te verprutsen en dat we andere dingen hadden kunnen doen”, verklaarde de Republikeinse senator John Kissel tijdens de stemming. ,,Maar ik denk dat dit een kleine stap is om onze geschiedenis te erkennen en om gezamenlijk, als Democraat, Republikein, man en vrouw, verder te gaan voor betere toekomst.”

Volledig scherm Beth Caruso is schrijfster en mede-oprichter van het CT Witch Trial Exoneration Project. De belangengroep vecht voor genoegdoening voor de juridische dwalingen tegen veronderstelde heksen in Connecticut. © AP

Eén senator stemde echter tegen. Rob Sampson denkt niet dat er tussen de veroordeelden daadwerkelijk een heks is geweest. Maar hij vindt het niet juist ‘om te bepalen wat goed of fout was in een verleden tijdsperiode die wij zelf niet hebben gekend’.

Salem

De bekendste uitwas van heksenjacht in de Verenigde Staten zijn de tribunalen in Salem, Massachusetts. Meer dan tweehonderd personen werden in 1692 en 1693 beschuldigd van hekserij. 25 van hen werden geëxecuteerd.

De betreffende belangengroep voor nabestaanden van tot heks veroordeelden stelt dat ze zich zal blijven inzetten om de namen van hen te zuiveren.

