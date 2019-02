Vrijgekomen Belgische kinderbijter slaat opnieuw toe

Een 34-jarige Belg die tien jaar geleden 7 jaar celstraf kreeg omdat hij zijn toenmalige stiefdochtertje meermaals in het gezicht had gebeten, wordt opnieuw verdacht van kindermishandeling. Volgens justitie heeft de man uit Turnhout recent het 3-jarige zoontje van zijn nieuwe vriendin zó erg verwond dat het kind meermaals naar het ziekenhuis moest.

Verdachte Jimmy G., die bij onze zuiderburen bekend staat ‘de kinderbijter, kwam opnieuw in beeld na tips van artsen en de grootouders van het jongetje. Het recent afgeronde onderzoek begon een jaar geleden, nadat het jongetje uit Turnhout twee keer in drie maanden tijd in het ziekenhuis belandde met verwondingen in het aangezicht. Justitie heeft de man in het vizier als hoofdverdachte van de mishandeling. G. zit momenteel in de cel. Overigens niet voor het verwonden van zijn stiefzoontje, maar voor een inbraak.

G. leerde zijn nieuwe vriendin twee of drie jaar geleden kennen. Net als zijn vorige partner had ook zij al een kindje uit een eerdere relatie. In 2009 takelde hij het toen 3-jarige dochtertje van zijn inmiddels ex enkele keren zwaar toe. Aanvankelijk ontkende hij, maar later gaf hij toe het meisje met zijn linkerhand bij haar keel te hebben gegrepen en haar twee keer met zijn rechtervuist vol in het aangezicht te hebben geslagen. Daarna beet hij uit pure woede ook nog in haar arm en gezicht. ,,Hij viel het meisje aan omdat het in zijn ogen te veel aandacht kreeg van haar moeder. Dat kon hij niet verkroppen’’, verduidelijkte de aanklager destijds tijdens de zitting.

Stenen beeld

Het zoontje van zijn huidige vriendin werd in eerste instantie door zijn grootouders opgevoed, omdat de vrouw uit de ouderlijke macht was ontheven. Toen ze het gezag over haar zoontje weer terug kreeg, ging het jongetje weer bij zijn moeder en G. wonen. Volgens de grootouders ging het toen gelijk mis. ,,G. en onze dochter beweerden dat het kindje per ongeluk een stenen beeld op zijn hoofd had gekregen. Maar daar geloofden wij natuurlijk niets van.’’