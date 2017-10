Vriendin schutter Las Vegas opgewacht op vliegveld door FBI

Danley had haar terugkeer van te voren afgestemd met de FBI. Volgens diverse media wil ze met haar komst duidelijk maken dat ze niets met de bloedige schietpartij te maken heeft. De Amerikaanse autoriteiten willen haar graag aan de tand voelen. Er is nog niks bekend over het motief van schutter Stephen Paddock.



Onderzoekers willen volgens een topfunctionaris van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid weten of Paddock zijn vriendin aanmoedigde om de VS te verlaten voordat hij aan zijn moordpartij begon. De vrouw woonde samen met de 64-jarige schutter in Mesquite, in een soort luxe resort voor gepensioneerden. Ze is niet aangemerkt als verdachte.



Onderzoekers proberen ook duidelijkheid te krijgen over de 100.000 dollar (bijna 85.000 euro) die Paddock overmaakte naar een rekening in de Filipijnen. De functionaris zei dat het geld is gestort op een rekening die bedoeld leek te zijn voor Danley, die zichzelf op sociale media omschrijft als 'casino professional, moeder en oma'.