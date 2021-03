Vrienden voor het leven na martelgang in Syrische gevangenis

Mobieltje leidde Franse politie naar ‘agenten­ste­kers’ Groningen

16 maart De twee in Frankrijk gearresteerde mannen die verdacht worden van het insteken op een agent in Groningen, hadden twee messen bij zich. Onderzoek moet uitwijzen of ze werden gebruikt bij de aanval op de man, die zwaargewond raakte. De Franse politie kwam de Nederlander (20) en Amerikaan (32) op het spoor dankzij teamwerk met de Belgische collega's, zo blijkt.