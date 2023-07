Vrienden geven Viktor ultiem huwelijkscadeau: tuin staat vol met 12500 lege Jupilerflesjes en 520 kratten

Rond zijn huis op de Singel in Lembeke hebben ze 12.500 lege bierflesjes en 520 bierkratten gedropt. ,,Het leeggoed heeft een waarde van 2.000 euro, en dat was dus een mooi huwelijkscadeau van een groep vrienden”, zegt Thibo Windels, die in het complot zat. ,,We zijn met een dertigtal vrienden langs geweest om de lege flesjes te zetten, en een muur te bouwen met de lege bierbakken. We hebben ook nog twee pakken stro en honderden kroonkurken op het erf gegooid. We hebben vaten water gezet om zijn oprit te blokkeren, en hebben zelfs borden met ‘huis te koop’ opgehangen. Gelukkig konden Viktor en zijn kersvers vrouwtje Steffie er om lachen. Ze hebben heel wat uren werk gehad om alles weer op te kuisen.”