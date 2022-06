Vrees voor tweede Marioepol-scenario en Merkel verdedigt haar Rusland-beleid

Video Auto rijdt in op menigte Berlijn: één dode, meerdere zwaargewon­den

In het centrum van de Duitse stad Berlijn is vanmorgen iemand met een voertuig ingereden op een menigte. Daarbij is volgens de brandweer zeker een dode gevallen. Zeker acht mensen raakten gewond, vijf daarvan verkeren in kritieke toestand.

12:50