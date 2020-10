Vreedzame demonstratie Chili ontaardt in rellen en plunderingen

Tienduizenden Chilenen hebben zich zondag verzameld op een groot plein in de hoofdstad Santiago om stil te staan bij de massademonstraties van een jaar geleden. Daarbij vielen destijds meer dan dertig doden en duizenden gewonden. De demonstraties verliepen zondag in eerste instantie vreedzaam, maar bij het vallen van de avond ontaardden die in rellen en plunderingen.

Mensen verzamelden zich vroeg op de dag in het centrum van de hoofdstad en in steden in heel Chili. Ze droegen borden en spandoeken waarop werd opgeroepen tot een ‘ja’-stem komende zondag bij een referendum over het al dan niet schrappen van de Chileense grondwet, die nog stamt uit de tijd van de dictatuur van Augusto Pinochet. Die kwam in 1973 aan de macht na een staatsgreep en runde het land met zeer harde hand tot 1990.

Later op de avond kwam het tot rellen, plunderingen van supermarkten en botsingen met de politie in de hoofdstad. Ook eerder op de dag al werden op wegen brandende barricades opgeworpen en werd veel vuurwerk afgestoken. Gemaskerde mannen gooiden brandbommen naar een politiebureau en een kerk. Vandalen vielen in de vroege avond een andere kerk in Santiago aan en zetten die in brand. Door de onrust werden meer dan 15 metrostations tijdelijk gesloten. De politie vuurde traangas en waterkanonnen af.

Minister van Binnenlandse Zaken Victor Perez prees de vroege, vreedzame bijeenkomsten. terwijl hij de nachtelijke chaos veroordeelde. Hij riep de Chilenen op hun geschillen bij te leggen door te stemmen tijdens het referendum op 25 oktober. ,,Degenen die deze gewelddaden plegen, willen niet dat Chilenen onze problemen op democratische wijze oplossen’’, zei Perez tegen verslaggevers. Hij beloofde degenen die zondag de grens overschreden te straffen.

Volledig scherm De brandende kerk © EPA