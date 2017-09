Vrachtwagen in Duitsland onderschept met 51 mensen in laadruim

Max Verstappen kokhalst om Aziatisch fruit

14:59 Max Verstappen en zijn collega Daniel Ricciardo hebben zich in Singapore aan een bijzondere Aziatische fruitsoort gewaagd. De durian is een vrucht uit Azië met een erg bijzondere geur. De geur is zo sterk dat Max Verstappen ervan moet kokhalzen. De uitdaging van de twee coureurs onderling is de afgelopen twee dagen al zo'n vijf miljoen keer bekeken.