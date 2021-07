Vraag is niet óf tegenstanders president Nicaragua worden opgepakt, maar wanneer

José Antonio Peraza kreeg deze week snel gelijk. ,,Nicaragua koerst af op het slechtst denkbare scenario voor verkiezingen’’, zegt de oppositieleider van de alliantie Wit en Blauw Nationale Eenheid. Nog geen twee uur later slaat de politie de hoogleraar politicologie in de boeien. Peraza is daarmee de 22ste oppositieleider die in opdracht van president Daniel Ortega wordt opgebracht. Zeven van hen wilden het tegen hem opnemen bij presidentsverkiezingen van 7 november, onder wie Christiana Chamorro. Zij is de dochter van Violeta Barrios, die Ortega in 1990 bij presidentsverkiezingen versloeg. Chamorro maakte een kans dat nu ook te doen.