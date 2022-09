Voorzitter Russisch olieconcern Lukoil dood ‘na val uit raam’

Volgens Lukoil is de man gestorven ‘na een ernstige ziekte’. Enkele Russische media en het nieuwsagentschap Reuters berichten echter dat hij overleed nadat hij uit het raam van een ziekenhuis in Moskou viel. Reuters meldt dat op gezag van een ingewijde. Volgens The Moscow Times is Maganovs lichaam gevonden door personeel van het ziekenhuis.

Betreurd

Lukoil zegt in een persbericht te betreuren om te moeten aankondigen dat Maganov is overleden. Hij ‘droeg immens veel bij aan de ontwikkeling van niet alleen het bedrijf, maar van de volledige Russische olie- en gassector’, klinkt het. Het bedrijf roemt ook de managerskwaliteiten van de voorzitter, die daarvoor ‘vele nationale prijzen’ heeft gekregen.

Maganov was sinds 2020 voorzitter van Lukoil en kreeg in 2019 een onderscheiding van president Vladimir Poetin. In maart liet het bestuur van Lukoil zich nog kritisch uit over de Russische invasie van Oekraïne. In mei overleed een voormalige topbestuurder van Lukoil op mysterieuze wijze op 43-jarige leeftijd.