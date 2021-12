Voortvluchtige ouders van schietende scholier VS opgepakt na klopjacht FBI

bloedbad oxfordDe ouders van de 15-jarige jongen die wordt vervolgd voor de fatale schietpartij op zijn middelbare school in het Amerikaanse Oxford, zijn na een klopjacht door de FBI aangehouden in Detroit. Gisteren bleken de ouders spoorloos toen ze niet kwamen opdagen bij een geplande voorgeleiding die via video moest plaatsvinden. De autoriteiten startten een zoekactie en loofden een geldbeloning uit voor de gouden tip.

De advocaten van James en Jennifer Crumbley lieten weten dat ze niet voortvluchtig waren en dat ze wel bij de voorgeleiding aanwezig zouden zijn. De opsporingsautoriteiten besloten daar niet op te wachten en verspreidden de namen en foto's van de ouders. Ook loofden ze een geldbedrag uit voor de gouden tip die zou leiden tot hun arrestatie.

Volgens Amerikaanse media zijn de ouders aangetroffen in een kelder van een vrijstaand gebouw in Detroit, op ongeveer drie kwartier rijden van Oxford. Dat gebeurde na een tip van een inwoner, die hun auto had zien staan bij het pand waar ze zijn aangehouden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onopzettelijke doodslag

Justitie in de staat Michigan verdenkt de ouders van de tiener van onopzettelijke doodslag mede omdat het gebruikte wapen bij hen thuis niet achter slot en grendel lag. Voor het paar is een opsporingsbevel uitgevaardigd. Op dood door schuld staat maximaal vijftien jaar cel.

De jongen schoot vier medeleerlingen van 14 tot 17 jaar dood en verwondde zeven anderen op de school niet ver van Detroit. Ethan Crumbley is aangeklaagd voor moord en terrorisme.

Ethan Crumbley ‘is degene die de school binnenliep en de trekker overhaalde, maar andere personen hebben bijgedragen aan deze gebeurtenis en ik ben van plan om hen ter verantwoording te roepen‘, verklaarde openbare aanklager McDonald, verwijzend naar zijn ouders James en Jennifer Crumbley.

,,Als ze denken dat ze ermee wegkomen, dan hebben ze het mis,” aldus sheriff Bouchard, die eraan toevoegde dat een ‘groot aantal‘ rechercheurs én de FBI naar het stel op zoek was.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Semiautomatische wapen

Vader James had het gebruikte semiautomatische wapen vier dagen vóór het bloedbad op school aangeschaft, volgens justitie in gezelschap van zijn zoon. Later die dag plaatste Ethan foto’s van het wapen op sociale media met de tekst: ,,Vandaag mijn nieuwe ‘beauty’ gekregen”, met een hartje erbij. Zijn moeder postte de volgende dag dat de twee ‘zijn nieuw kerstcadeau aan het uittesten waren’.

In Michigan is het voor mensen onder de 18 jaar verboden om vuurwapens te kopen of te bezitten, behalve in beperkte omstandigheden zoals jagen met een vergunning en een toezichthoudende volwassene. ,,Deze aanklachten zijn bedoeld om de individuen die hebben bijgedragen aan deze tragedie verantwoordelijk te houden en ook om een boodschap te sturen: dat wapenbezitters een verantwoordelijkheid hebben,” aldus de openbaar aanklager tijdens een persconferentie.

Wapenbezitters hebben volgens de officier van justitie de verantwoordelijkheid hun wapens veilig op te bergen. In dit geval zou het gaan om meer dan nalatigheid.

Moordpartij beraamd

De aanklager is ervan overtuigd dat de jongen de moordpartij vooraf had beraamd. De politie heeft een dagboek gevonden waarin hij gedetailleerd beschreef hoe hij op de school om zich heen wilde schieten. Enkele uren voor de schietpartij waren de ouders van Crumbley nog op school ontboden om te praten over het ‘verontrustende gedrag’ van hun zoon. Hij had onder meer geschreven dat zijn gedachten maar niet ophielden en vroeg om hulp. Op een kladblok was een tekening gevonden van een kogel en wapen en teksten als ‘bloed overal, mijn leven is nutteloos en de wereld is dood‘.

De aanklager zei al dat de schietpartij voorkomen had kunnen worden. De school blijft de komende weken dicht.

Stadion

Schietpartijen op scholen komen vaker voor in de Verenigde Staten. Leerlingen in Oxford reageerden dan ook onmiddellijk toen ze schoten hoorden. Ze zochten dekking en blokkeerden deuren van klaslokalen met stoelen.

De 16-jarige Tate Myre, die bij de schietpartij om het leven kwam, zou voor zijn dood geprobeerd hebben de schutter te ontwapenen. Tienduizenden Amerikanen hebben een online petitie ondertekend om het stadion van de school naar hem te vernoemen.

Wapenbezit in VS

De schietpartij zal ongetwijfeld de discussie over wapenbezit in de VS weer aanzwengelen. In 2019, het laatste jaar waarvan volledige cijfers bekend zijn, vielen volgens de University of California 39.707 doden door vuurwapens. Het leeuwendeel daarvan zijn zelfmoorden. 14.861 mensen werden in 2019 in de VS vermoord met vuurwapens, oftewel 37 procent van het totale aantal vuurwapendoden.

Slechts 0,2 procent van alle doden door vuurwapens valt in massale schietpartijen in het openbaar, becijferde de University of California. 31 procent van alle huishoudens in de VS heeft een of meer vuurwapens.

Volledig scherm James en Jennifer Crumbley © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP