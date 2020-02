Voormalige huurmoordenaar van drugsbaron Pablo Escobar overlijdt in gevangenis

Het voormalige hoofd liquidaties van drugsbaron Pablo Escobar is in de gevangenis overleden. De 57-jarige Jhon Jairo Velásquez alias ‘Popeye’, die naar eigen zeggen zo’n 300 moorden op zijn geweten heeft, stierf donderdag aan de gevolgen van maagkanker, zo liet de gevangenis van Colombia weten in een verklaring.

Popeye was de veiligheidschef van Pablo Escobars Medellínkartel. Als diens rechterhand en vaste huurmoordenaar werd hij een belangrijke pion voor het kartel. Zo vermoordde hij in 1989 de Colombiaanse presidentskandidaat Carlos Galán, omdat die openlijk de oorlog aan de drugskartels had verklaard.

Datzelfde jaar probeerde hij om die reden ook de andere presidentskandidaat César Gaviria te vermoorden, door een bompakket te laten ontploffen op diens vliegtuig. Maar Gaviria besliste op het laatste nippertje om niet op het vliegtuig te stappen. De bom ging wel af, en de 110 mensen die op het vliegtuig zaten, kwamen om.

Naar eigen zeggen gaf hij opdracht tot nog eens 3000 moorden. Wegens zijn misdaden zat hij meer dan 20 jaar in de cel. Na zijn vrijlating in 2014 noemde hij zichzelf een politiek activist die met regelmaat linkse politici op de korrel nam. In die periode verscheen hij vaak in de media en verzamelde meer dan 1,2 miljoen volgers op zijn populaire YouTube-kanaal.

In de documentaire ‘Facing Escobar’ uit 2016, die draait om Colombia’s meest beruchte drugshandelaar, kijkt Velasquez met weemoed terug naar de hoogtijdagen van de cocaïnehandel. Waar Amerikaanse DEA-agenten vertellen hoe ze een gewetenloze crimineel ten val hebben gebracht, krijgt Popeye tranen in zijn ogen als hij spreekt over zijn voormalige baas. ,,Escobar was een moordenaar, het was een terrorist, maar het was ook mijn vriend.”