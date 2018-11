‘Voormalige campagneleider van Trump voerde geheim overleg met Assange’

Paul Manafort heeft geheime besprekingen gevoerd met Julian Assange in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. De voormalig campagneleider van Donald Trump zocht de oprichter van WikiLeaks volgens de Britse krant The Guardian op in 2013, 2015 en in het voorjaar van 2016.

Het is onduidelijk waarover de twee hebben gepraat. Hun laatste ontmoeting, volgens de bronnen van de Britse krant in maart, is vooral interessant omdat Manafort in die periode een sleutelfiguur was in de race van Trump naar het Witte Huis. Enkele maanden later publiceerde WikiLeaks een serie Democratische e-mails die waren gestolen door Russische inlichtingenofficieren.

Manafort, sinds dit jaar in hechtenis, ontkent elke betrokkenheid bij die hack en zegt dat de bewering ,,100 procent vals’' is. Speciaal aanklager Robert Mueller doet onderzoek naar eventuele Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing. Manafort is een van zijn kroongetuigen, al heeft hij herhaaldelijk gelogen tegen de FBI, onthulde Mueller maandag.

De ex-strateeg van Trump reageerde met een categorische ontkenning op het nieuws van The Guardian. Hij zei de Australische internetactivist en klokkenluider nooit te hebben gesproken. ,,Van dat verhaal klopt helemaal niets en het is met opzet lasterlijk. Ik heb Julian Assange nooit ontmoet en mensen die met hem zijn gelieerd ook niet’', aldus Manafort via een woordvoerder. ,,We overwegen juridische stappen’'.

President Donald Trump heeft tegen de Krant New York Post gezegd dat hij een presidentieel pardon voor Paul Manafort niet uitsluit. ,,De mogelijkheid van een pardon is niet van tafel,” zei Trump tegen de krant. Trump en zijn advocaten weigerden eerder steeds iets over een pardon voor Manafort te zeggen.

De Democraten in het Cogres hebben gezegd dat Trump zich met een pardon voor Manafort op glad ijs begeeft. Senator Mark Warner, de hoogste Democraat in het Senate Intelligence Committee heeft gezegd dat een pardon mogelijk belemmering van rechtsgang door Trump is. Hij heeft beloofd dat de Democraten in het geval van een pardon belemmering zullen onderzoeken.