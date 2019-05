Voormalig Trump-advocaat Cohen ruilt colbertjasje in voor gevangenispak

Cohen, ooit een persoonlijke vriend van de Amerikaanse president, ruilt vanmiddag zijn geruite colbertjasje in voor een zandkleurig gevangenispak. Hij zou onder meer, in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016, pornoactrice Stormy Daniels en voormalig Playboy-model Karen McDougal hebben betaald om hun mond te houden over hun relatie met Trump. Amerika's hoogste ontkent dat in alle toonaarden en liet Cohen vallen als een baksteen. Die ontstak tijdens een hoorzitting voor het Huis van Afgevaardigden in woede en noemde zijn oud-werkgever een ‘ racist, oplichter en bedrieger ’. De 53-jarige Cohen had in maart al achter de tralies van de correctionele instelling in Otisville moeten zitten, maar kreeg twee maanden respijt om bij te komen van een operatie en zijn zaakjes te regelen. Cohen en zijn advocaten gebruikten die tijd om zijn straf verminderd te krijgen, of zijn veroordeling zelfs teruggedraaid. Die pogingen mochten echter niet baten. Zelfs Cohens verklaring tegen de president op Capitol Hill kon de Democraten en het Openbaar Ministerie niet vermurwen hun nek voor hem uit te steken. En dus zwaait vanmiddag omstreeks 14.00 uur de gevangenispoort open.

Comfortabel

Cohens thuis voor de komende jaren is een gevangeniskamp met minimale veiligheidsmaatregelen op iets meer dan 110 kilometer van New York City. Volgens zakenblad Forbes is het een van Amerika's tien comfortabelste gevangenissen, maar volgens oud-medewerkers en voormalig veroordeelden is het zeker geen federaal vakantiepark. Ver weg van familie en vrienden zal Cohen zijn nachten doorbrengen in slaapzalen vol stapelbedden, samen met zo’n 115 andere ‘boeven’. Na uitvoerig medisch te zijn gecontroleerd, krijgt hij ook een gevangenisbaantje toegewezen, zoals het maaien van het gras of schoonmaakwerk.



,,Er is weinig vrije tijd om aan iets als een boek te werken’’, vertelt voormalig bewaker Don Drewett. ,,Je hebt tijd voor jezelf zodra je gaat slapen of wanneer je lichamelijke oefeningen mag doen, maar dat gebeurt op vaste momenten. Het is niet zo dat je midden op de dag je taak kunt laten vallen en aan het trainen slaat. Zo werkt het niet.’’ Om de geest te verzetten, beschikt Otisville over een tennisbaan, een jeu de boules-terrein en een plek waar de gevangenen hoefijzers kunnen gooien. Gevangenisadviseur Jack Donson raadt Cohen ook aan om niet de prima donna uit te hangen.