Voormalig topman Renault Nissan Ghosn echt de cel uit

Er gloorde gisteren even hoop voor Carlos Ghosn. Maar de euforie maakte even snel plaats voor wanhoop. Zijn Japanse advocaat had de rechtbank gevraagd om de ondernemer - onder strenge voorwaarden - voorlopig vrij te laten. Het was al het derde verzoek om vrijlating. Maar dit keer 'zou het wel eens kunnen lukken', zei zijn nieuwe advocaat Junichiro Hironaka.



En inderdaad: de rechtbank stemde er mee in. Als Ghosn een borg van bijna 8 miljoen euro op tafel zou leggen, bereid was in een Japans huis met cameratoezicht te wonen, en geen telefoons zou gebruiken, dan mocht hij zijn cel in Tokio verlaten. De strenge voorwaarden zouden bedoeld zijn om te voorkomen dat Ghosn Japan zou ontvluchten of bewijs zou willen vernietigen.