Voormalig topambtenaar Japan (76) steekt 44-jarige zoon dood uit voorzorg

De politie laat weinig los over de steekpartij die Eiichiro het leven kostte, maar zijn bejaarde vader zou tegen rechercheurs hebben gezegd dat zijn zoon anderen kwaad zou kunnen doen. Hij verwijst daarbij naar de aanslag bij een bushalte in Kawasaki, een voorstad van Tokio, waarbij een gefrustreerde man vorige week instak op schoolkinderen. De dader, die wordt omgeschreven als een ‘sociale kluizenaar’ maakte daarbij twee dodelijke slachtoffers. Zeventien anderen, voornamelijk jonge meisjes, raakten gewond. De zonderlingen, merendeels mannen tussen de 40 en 64 jaar oud, waarvan het leeuwendeel nog bij hun ouders woont, worden in Japan ‘hikikomori’ genoemd. De overheid maakte in maart de inschatting dat er in heel het land zo'n 610.000 van deze teruggetrokken figuren bestaan. Gepensioneerd viceminister van Landbouw Hideaki Kumazawa vertelt dat zijn zoon sinds een maand ook weer thuis woonde en voor problemen zorgde. Eiichiro zou zijn ouders fysiek en verbaal mishandelen en vaak ruziemaken.



Herrie van basisschool

Kumazawa’s zoon maakte zich afgelopen zaterdag zo druk om de herrie die leerlingen van een nabijgelegen basisschool veroorzaakten tijdens een sportevenement, dat zijn vader zich genoodzaakt zag in te grijpen. ,,Ik moest iets doen, anders had hij anderen kwaad gedaan’’, verklaarde Hideaki, die naar een keukenmes greep om de zaak te beslechten. De zoon werd na de steken naar een ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. De bezorgde vader werd kort na zijn daad opgepakt en vandaag voorgeleid.



Buren bevestigen dat Kumazawa junior zichzelf in het huis opsloot en zelden buiten kwam. ,,Ik geloof dat de familie hier tien jaar geleden is komen wonen, maar de zoon heb ik nooit gezien’’, zegt een 86-jarige buurman tegen The Japan Times. De incidenten tonen Japans groeiende probleem met de hikikomori, die ooit hun dagen vulden met het spelen van videospelletjes maar nu op leeftijd komen. Hulpverleners uiten hun zorg over het beeld dat nu van de kluizenaars ontstaat en voeren aan ze niet allemaal gewelddadig zijn.



,,Het probleem zit niet in het afzonderen’’, zegt supportgroep Kazoku Hikikomori Japan tegen persbureau Reuters. ,,Mensen die zich terugtrekken doen dat om te voorkomen dat hen pijn wordt gedaan of juist dat ze anderen, op school of werk, pijn doen’’. Ook na de steekpartij in Kawasaki riepen rechtenbewegingen dat de aanslag niet simpelweg aan de hikikomori moest worden gelinkt. Gemeenteambtenaren zeggen echter dat familieleden van de 50-jarige dader al sinds 2017 hun zorg over ‘s mans geestestoestand hebben uitgesproken.