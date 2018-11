Voormalig raadsman Trump erkent leugen over Russische contacten

Oberschop­pers ook met kerst in Tsjechi­sche cel, rechtszaak volgend jaar

13:32 Armin en Arash N., de twee Nederlanders die in april van dit jaar een ober in Praag zwaar mishandelden, blijven in de cel. Een poging van hun advocaat om ze onder voorwaarden vrij te krijgen, is afgewezen. Het onderzoek in de zaak wordt als het goed is eind december afgerond. Waarschijnlijk in februari of maart zal de inhoudelijke rechtszitting plaatsvinden.