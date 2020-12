Voormalig minister Oostenrijk 8 jaar de cel in wegens corruptie

Toegegeven

Grasser was van 2000 tot 2007 minister van Financiën. Hij was aanvankelijk partijloos, maar trad in 2002 toe tot de FPÖ (De Vrijheidspartij van Oostenrijk). Hij gaf in 2011 toe dat hij belasting had ontdoken. Volgens eigen zeggen had Grasser geld in Canada ondergebracht en vervolgens uit het oog verloren. ,,Dit zou een voormalige minister van Financiën niet mogen gebeuren, maar het is nu eenmaal zo”, zei hij toen.