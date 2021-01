Voormalig Hitler-hotel met ondergronds bunkercomplex verkocht

Het Zuid-Duitse hotel waar Adolf Hitler tijdens zijn vakanties hooggeplaatste nazi's ontving, is verkocht. Een ondernemersfamilie uit Berchtesgaden kocht het voor een onbekend bedrag, melden Duitse media. Sotheby’s International Realty, een franchisepartner van het bekende veilinghuis, bood het historische pand in februari vorig jaar aan voor 3,65 miljoen euro .

Het is niet bekend hoeveel de kopers hebben betaald voor Hotel Zum Türken. Het staat op een landgoed van 6700 vierkante meter op de Obersalzberg met eromheen een Alpenpanorama en eronder een bunkercomplex. Dat deelde het hotel met Hitlers voormalige berghof, zijn vakantiehuis dat in 1945 door de geallieerden werd gebombardeerd.

De nieuwe eigenaren van het hotel willen anoniem blijven. ,,Ze zijn hier geweest om te informeren naar de bestemming en de mogelijkheden voor het gebruik van het pand’’, verklaarde gemeenteverantwoordelijke Anton Kurz vrijdag tegenover Der Spiegel. De gemeente Berchtesgaden wordt volgens hem betrokken bij de beslissing over het verdere gebruik van het pand. Wat de kopers van plan zijn, blijft voorlopig open.

Sotheby’s International Realty repte met geen woord over Hitler. Hij gebruikte het hotel niet alleen om er zijn gasten onder te brengen maar nam volgens het Duitse onderzoeksmagazine ook beslissingen over leven en dood in wat feitelijk zijn tweede regeringszetel was naast Berlijn. Het ‘Zum Türken’ huisvestte destijds de Rijksveiligheidsdienst die verantwoordelijk was voor Hitlers persoonlijke bescherming - vanaf het hotelterras was zijn woonkamer te zien - en soms ook leden van de SS en de Gestapo.

Het hotel maakte reclame voor het historisch beladen verleden van het pand. ‘Directe confrontatie met de Duitse geschiedenis’, luidde het op de website die nu ‘under construction’ is.

Om te voorkomen dat het pand in verkeerde handen zou vallen - het bunkercomplex is populair bij neonazi's - beslisten het aangrenzende nazi-documentatiecentrum van het instituut voor hedendaagse geschiedenis, de gemeente, de stichting Beierse gedenkplaatsen én het deelstaatministerie van Financiën dat het pand alleen verkocht mocht worden aan ‘verantwoordelijke handen’. De nieuwe eigenaren voldoen aan die omschrijving. ,,Iedereen die hen kent, weet dat het gebouw in goede handen is”, verklaarde een lokale politicus aan de nieuwssite.

Incognito

Hotel Zum Türken is het laatste overblijfsel van het historische dorp Obersalzberg. Uitbater Karl Schuster was een van Hitlers eerste sympathisanten. Toen de latere Führer er in 1923 incognito verscheen, wist de hotelbaas wie hij was. ,,Hitler wist toen nog niet dat hij het naastgelegen zomerhuisje in bezit zou nemen en dat het later zou worden uitgebreid tot zijn enorme berghof’’, verklaarde de Duitse onderzoeksjournalist Ulrich Chaussy in februari vorig jaar tegenover de regionale publieke omroep Bayerischer Rundfunk.

Volledig scherm Bewegwijzering op de parkeerplaats van het hotel leidt bezoekers naar het ondergrondse bunkercomplex. © Videostill YouTube / Pascal Ettinger

Volledig scherm Hitlers berghof na het bombardement door de geallieerden in 1945. © Videostill YouTube / Pascal Ettinger