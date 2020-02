Voorlopig geen uitslag in Iowa door technische problemen, Joe Biden niet populair

Eerste voorverkiezingOnduidelijkheid in Iowa: de uitslagen van de eerste Democratische voorverkiezingen laten op zich wachten door telproblemen. De resultaten zouden worden doorgegeven via een speciale app, maar die blijkt niet goed te werken. Voor Joe Biden zijn de voortekenen ondertussen niet goed.

In meer dan 1600 schoolpanden, buurthuizen en andere openbare gebouwen zijn Democratische kiezers maandag bijeen gekomen om op een van de elf Democratische kandidaten te stemmen, die het in november op moet nemen tegen president Donald Trump.

In Iowa worden traditiegetrouw de eerste voorverkiezingen voor de presidentsrace gehouden. Oud-vicepresident Joe Biden en senator Bernie Sanders waren in de recente peilingen het populairst onder de kiezers van de staat.

Kiesdrempel

Voor Biden ziet het er niet best uit. De voorman van zijn campagne klinkt een beetje wanhopig. Nog een stuk of tien kiezers heeft Biden nodig om de kiesdrempel te halen, zegt hij tegen aanhangers van concurrent Andrew Yang. ,,Jullie kunnen Joe over de drempel helpen,” smeekt de man in het Biden-shirt. Zonder hen krijgt de voormalig vice-president niet één gedelegeerde in dit district in Ankeny, een voorstad van Iowa’s hoofdstad Des Moines. De leden van wat de Yang Gang is gaan heten kijken sceptisch, en blijven zitten waar ze zitten.

,,Het is nog vroeg,” zei Biden-aanhanger Linda Smuck nog hoopvol, toen even voor aanvang van de caucus al duidelijk zichtbaar werd dat de meeste Democraten hier in het vak van Pete Buttigieg waren gaan zitten, de man die tot voor kort burgemeester was van een stadje in Indiana. Biden? Die is met z’n 77 jaar echt ‘te oud’, zegt Carol Strohecker daar tussen de Pete-fans in blauw en geel.

Quote Het lijkt erop dat het een lange avond wordt, maar ik voel me goed Joe Biden

De zwakte van Biden als presidentskandidaat wordt goed zichtbaar in deze gymzaal in Iowa. In vak Biden zijn de meeste haardossen grijs, en de kiezers gedwee. Biden is de kandidaat van het verleden. De geestdriftige, hoopvolle spreekkoren komen van de aanhangers van Bernie Sanders, Elizabeth Warren en Pete Buttigieg. De moedeloze Biden-vrijwilliger slaagt er uiteindelijk in precies genoeg Democraten achter zich te krijgen om op het nippertje de kiesdrempel van 79 stemmen te halen: hij werft er 80.

Essentieel gebied

Dit is juist een district met overwegend gematigde kiezers waar Biden als kandidaat van het midden zijn achterban zou moeten vinden. Op welvarende buitenwijken als Ankeny hebben de Democraten hun hoop bovendien gevestigd. Dit kiesdistrict stemde in 2016 voor Trump, maar sindsdien is – zoals in veel suburbs - een golf aan anti-Trumpsentiment losgekomen, vooral onder hoger opgeleide vrouwen. Zij zorgden ervoor dat de Democraten in de tussentijdse Congresverkiezingen van 2018 de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden konden terugveroveren.

Om in november ook het Witte Huis terug te kunnen winnen zijn deze gebieden essentieel. Wat in Ankeny gebeurt, is een signaal van de stemming in de suburbs, denkt de lokale Democratische partij. Voorlopige conclusie, op basis van deze wijk en een serie andere districten waar hij de kiesdrempel helemaal niet haalde: op Biden zitten de bewoners niet meer te wachten.

Technische problemen

Hij profiteert van de chaotische, trage telling van de stemmen. Om transparanter en sneller te kunnen rapporteren heeft de Democratische Partij in Iowa een app laten maken waarmee kiesdistricten makkelijk door zouden kunnen geven hoe de stemmen in hun regio zijn verdeeld. Dat gaat de mist in: juist door problemen met de app lopen de tellingen vertraging op, mogelijk tot morgen. Het duurt zo lang, dat twijfels ontstaan over de betrouwbaarheid van de uitslagen en de kandidaten aan hun speeches beginnen zonder te weten hoe ze ervoor staan.

Dat geeft Joe Biden de kans zich gewoon te laten toejuichen door zijn aanhangers. ,,Het lijkt erop dat het een lange avond wordt, maar ik voel me goed,” zegt hij optimistisch in een zaaltje op Drake University in Iowa’s hoofdstad Des Moines. De andere kandidaten doen hetzelfde: bij gebrek aan resultaten geven ze laat op de avond allemáál een overwinningsspeech.

Zelfs de Republikeinse partij ziet winst. Dat de Democraten van een kleine verkiezing in een plattelandsstaat een rommeltje maakten, gebruiken ze graag in hun voordeel. Brad Parscale, campagnemanager van Donald Trump, reageerde geslepen met een sarcastische verklaring: ,,En dit zijn de mensen die ons complete zorgsysteem willen runnen?”