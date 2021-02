‘Voor miljoenen euro’s belastingfraude bij onderaannemers PostNL in België’

Hitlers ‘hoogstper­soon­lij­ke wc-bril’ onder de hamer

4 februari Een veilinghuis in de Amerikaanse staat Maryland veilt volgende week naar eigen zeggen een van de meest opvallende relikwieën uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een houten wc-bril met deksel uit de badkamer van Adolf Hitler, melden Duitse media. Een ‘ondernemende’ Amerikaanse militair zou het hebben buitgemaakt in het Zuid-Duitse vakantiehuis van de nazileider, dat in 1945 door de geallieerden werd gebombardeerd.