Voor het eerst meer besmettingen in andere landen dan in China

Wereldwijd stegen de infecties tot meer dan 86.000, terwijl de teller in China vandaag op 81.000 besmettingsgevallen staat. Het aantal sterfgevallen buiten China is gestegen tot 3241, in China zijn het er 3208 (exclusief vier gevallen in Hongkong en een in Taiwan), bleek omstreeks 02.30 uur uit de grafiek.



De stijging van het aantal besmettingen en sterfgevallen zet in landen buiten China de komende dagen waarschijnlijk door, terwijl die in China afvlakt. Daar werden maandag zestien nieuwe geïnfecteerden gemeld en de nationale gezondheidscommissie gaat ervan uit dat de piek van de epidemie voorbij is. Het epicentrum van de epidemie ligt momenteel in Europa, waar dagelijks duizenden nieuwe besmettingen worden gemeld.