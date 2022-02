Voor geweldsmisdrijven gezochte Nederlander loopt tegen de lamp bij asielaanvraag in Oostenrijk

De vijftiger meldde zich zondagmiddag bij de politiepost in het Centraal Station van de Oostenrijkse stad en zei dat hij een asielaanvraag wilde indienen. Controle in de politiecomputer leerde dat de man werd gezocht wegens zware geweldsmisdrijven. In het dossier tegen hem wordt onder andere melding gemaakt van verkrachting. De Nederlander werd aangehouden en overgebracht naar de gevangenis van Salzburg, in afwachting van uitlevering aan Nederland.



De politie zegt geen gegevens over de identiteit van de man te kunnen vrijgeven. ,,Dat mogen we niet, zelfs geen initialen’’, zegt een woordvoerder tegen deze site. Verder onderzoek moet volgens haar uitwijzen hoe en wanneer de vijftiger in Oostenrijk terechtkwam en waarom hij naar Salzburg reisde. Of de man wist dat hij tegen de lamp zou lopen bij een asielaanvraag is niet bekend. ,,Het was in ieder geval niet slim want bij zo'n aanvraag worden de persoonsgegevens als eerste nagetrokken’’, aldus de zegsvrouw.