Voor de oorlog was hij de rijkste Rus, nu klaagt hij over financiële verliezen: ‘Het geld is in Europa blijven steken’

Voor de Russische invasie van Oekraïne werd hij beschouwd als de rijkste man van Rusland. Nu klaagt Aleksej Mordasjov over de zware financiële verliezen van zijn bedrijf. Mordasjov was een van de eerste Russen die door westerse sancties werd getroffen.

Mordasjov is de grootste aandeelhouder van het staalconcern Severstal. ,,Wij hebben bij Severstal iets meer dan 400 miljoen dollar (omgerekend 384 miljoen euro) verloren. Het geld is in Europa blijven steken”, zo deelt de 57-jarige Mordasjov mee aan het nieuwsagentschap Interfax. ,,Bovendien is het erg moeilijk geworden om de inkomsten uit export terug naar het land te brengen”, zo verklaart de miljardair.

Vanwege zijn belangen in een bank en een mediaholding, die links hebben met het Kremlin, werd Mordasjov als een van de eersten op de westerse sanctielijsten geplaatst.

Hij had voor de invasie ook een aandeel van 34 procent in het toeristische concern TUI. Maar wegens de sancties heeft hij intussen 29,9 procent afgestaan aan een bedrijf dat eigendom is van zijn vrouw Marina. TUI wees er toen op dat de Duitse autoriteiten onderzoeken of de deal tussen Mordasjov en zijn vrouw wel rechtsgeldig is. De touroperator distantieerde zich ook van Mordasjov.

Volledig scherm Aleksej Mordasjov © REUTERS

De persoonlijke bezittingen van de miljardair werden eveneens in Europa in beslag genomen, waaronder een luxejacht in Italië. Ondertussen is er een politieke rel uitgebroken in Zuid-Afrika omdat daar een ander superjacht van Mordasjov zou mogen aanmeren, maar de burgemeester van Kaapstad verzet zich hiertegen.

Voor de Russische invasie in Oekraïne plaatste het vakblad Forbes hem bovenaan de lijst met Russische miljardairs, met een geschat vermogen van 29,1 miljard dollar (ongeveer 28 miljard euro). Maar in april werd hij door Forbes naar de vijfde plek verwezen. Zijn geschat vermogen zou zijn gedaald naar 13,2 miljard dollar (12,7 miljard euro).

De oligarch noemt de sancties tegen hem ‘onrechtvaardig’. Hij zegt zich niet met politiek bezig te houden.