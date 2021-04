Von der Leyen tegen EU-president over stoelenmisser bij Erdogan: ‘Dit zal ik nooit meer toelaten’

De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zal een behandeling zoals die bij de ontmoeting met de Turkse president Erdogan, vorige week in Ankara, niet nog eens toestaan. Dat melden het Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) en het Duitse persbureau DPA op basis van bronnen in kringen rond de EU-commissie in Brussel.

Von der Leyen had maandagmiddag een gesprek met voorzitter Charles Michel van de Europese Raad. Hij nam vorige week plaats op de lege stoel naast president Erdogan en liet Von der Leyen doodleuk staan toen bleek dat er voor haar geen stoel was klaargezet. Na de ‘diplomatieke uitglijder’ nam ze noodgedwongen plaats op een bank ‘op de tweede rij’ tegenover de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Die zitplaats verklaart de bijnaam ‘sofagate’ van het incident.

In haar gesprek met Michel maakte de Duitse politica en commissievoorzitter duidelijk dat ze een dergelijke situatie nooit meer zal toestaan, werd maandagavond in Brussel gezegd in kringen rond de EU-commissie. Officieel is niks naar buiten gebracht over het gesprek tussen de twee. Aan de orde was hoe zo’n diplomatieke uitglijder in het buitenland in de toekomst kan worden voorkomen en dat de commissievoorzitter bij een bezoek net zo dient te worden behandeld als de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders.

De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en voorzitter Charles Michel van de Europese Raad ontmoeten dinsdag de leiders van het Europees Parlement om hun controversiële bezoek aan Turkije te bespreken. De twee voorzitters zullen een ‘gedachtewisseling’ houden met EU-parlementsvoorzitter David Sassoli en de leiders van de politieke fracties, verklaarde een woordvoerder van het Parlement aan de politieke nieuwssite Politico.eu.

Slapeloze nachten

Charles Michel legt een deel van de verantwoordelijkheid bij de Turken. Het protocol van de Europese Raad kreeg de dag voor de ontmoeting geen toegang tot de zaal en ontving ook geen gedetailleerde informatie over de opstelling van de stoelen, bleek zaterdag tijdens een interview dat hij gaf aan enkele Europese kranten waaronder de Vlaamse zakenkrant De Tijd. Desondanks nam hij ook een deel van de verantwoordelijkheid op zich.

,,De opstelling van de stoelen was vernederend en dat is zeer betreurenswaardig. Ik slaap niet goed meer sinds het sofa-incident. De film blijft constant door mijn hoofd spelen’’, zei de Europese Raadsvoorzitter. Niet al zijn argumenten klonken volgens de krant even overtuigend. ,,Ursula von der Leyen bracht aan de Turken de boodschap over vrouwen- en mensenrechten over. Als ik tussenbeide was gekomen om een stoel aan te bieden, was dat mogelijk paternalistisch overgekomen.’’

Storm van kritiek

De vrouwonvriendelijke ontvangst veroorzaakte een storm van kritiek in Europa. Vooral omdat het bezoek van Von der Leyen en Michel aan de Turkse president mede in het teken stond van de eerbiediging van mensen- en vrouwenrechten. De Turkse terugtrekking uit de Istanboel-conventie, die geweld tegen vrouwen bestrijdt, was een belangrijk punt op de agenda. Turkije en de EU geven elkaar de schuld van het incident. De Turken beweren dat er op aanwijzing van de EU geen stoel voor Von der Leyen was klaargezet, maar volgens de EU mochten ze de ontvangstruimte vooraf niet zien.

De Franse staatssecretaris van Europese Zaken Clément Beaune beschuldigde Turkije zondag van het ‘opzettelijk schofferen’ van de Europese Commissievoorzitter. ,,Dat Turkije Von der Leyen geen stoel gaf naast president Erdogan en EU-Raadsvoorzitter Charles Michel, was een belediging door Turkije”, zei Beaune op de Franse televisie. Europese vrouwenorganisaties hebben in een open brief aan Charles Michel zijn ontslag gevraagd.

