Volkstelling in China: miljoenen onderzoekers van deur naar deur

Miljoenen onderzoekers zijn zondag in China begonnen met een landelijke volkstelling. Zij gaan van deur naar deur om informatie te verzamelen over huishoudens in het bevolkingsrijkste land op aarde.

Het grote bevolkingsonderzoek wordt iedere tien jaar uitgevoerd. In 2010 telden onderzoekers 1,339,724,852 inwoners: een toename van bijna 74 miljoen ten opzichte van tien jaar eerder. Dat zijn meer mensen dan in Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk wonen. De autoriteiten schatten dat de bevolking inmiddels is gegroeid naar 1,42 miljard.

De autoriteiten schakelen zo'n 7 miljoen ambtenaren en vrijwilligers in om de volkstelling uit te voeren. De komende twee maanden wordt in alle hoeken van het land onderzoek gedaan: van de wolkenkrabbers in Shanghai tot bergdorpjes in Tibet. Onderzoekers krijgen dit jaar voor het eerst toegang tot mobiele apps om alle gegevens te verwerken.

Uit het onderzoek moet uit onder meer blijken wat het effect is geweest van de versoepeling van de eenkindpolitiek. Die is ingevoerd in de jaren zeventig om de groei van de bevolking af te remmen. Sinds een paar jaar mogen stellen twee kinderen krijgen, maar dat heeft voor zover bekend nog niet geleid tot een babyboom.

Volledig scherm Bij de volkstelling wordt voor het eerst een app gebruikt om het enorme inwonertal te tellen. © AFP

Volledig scherm Tellers aan het werk in Lianyungang, in de oostelijke provincie Jiangsu. © AFP

Volledig scherm Deze inwoners van Lianyungang, in de oostelijke provincie Jiangsu, worden ook geregistreerd. © AFP

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.