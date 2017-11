Volgende week duidelijkheid over uitlevering Puigdemont door België

Tegen de vijf werden afgelopen week arrestatiebevelen uitgevaardigd door Spanje. Zij worden allen beschuldigd van opruiing, misbruik van publieke gelden en van vertrouwen. De nakende arrestatie van de Catalaanse politici zorgde voor beroering in de Spaanse regio. Duizenden Catalanen gingen de afgelopen weken de straat op om te protesteren.



De aanwezigheid van Puigdemont in België heeft tot speculaties geleid over een mogelijke asielaanvraag bij onze zuiderburen. De Belgische staatssecretaris van Asielzaken, Theo Francken, in de regering namens de Vlaams-nationalistische partij N-VA, sprak openlijk over die mogelijkheid. België is het enige Europese land waar EU-burgers asiel kunnen aanvragen. Het kwam Francken op een schrobbering van zijn premier Charles Michel te staan.



Na strategisch overleg met zijn Belgische advocaat Paul Bekaert liet Puigdemont weten geen asiel te willen aanvragen in België. Op een persconferentie gaf hij aan slechts naar Brussel gekomen te zijn om in 'vrijheid en veiligheid' te kunnen handelen. In Spanje krijgt hij, naar eigen zeggen, te weinig bescherming. Vanuit het centrum van Europa hoopt hij te bereiken dat de politiek stelling neemt tegen het 'Spaanse geweld', aldus Puigdemont.