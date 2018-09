VN wil vervolging van Myanmar voor misdaden tegen Rohingya-minderheid

Zo'n 690.000 Rohingya in het overwegend boeddhistische land, zijn sinds vorig augustus naar Bangladesh gevlucht. De stroom vluchtelingen kwam op gang nadat het leger van Myanmar op hard ingreep op aanvallen van Rohingya op controleposten. Tot die conclusie komt een onderzoeksteam van de Verenigde Naties dat gekeken heeft naar het geweld tegen de Rohingya. Het rapport van ruim vierhonderd bladzijden wordt vandaag in het Zwitserse Genève gepresenteerd, meldde The New York Times.

Etnische zuivering

In het rapport gaat het VN-team onder meer in op de moorden op Rohingya in Min Gyi in de westelijke deelstaat Rakhine een jaar geleden. Militairen vermoordden daar alle mannen. Ook pakten ze kinderen van hun moeder af.



Sommige kinderen werden doodgeschoten, andere in het vuur gegooid of in de rivier, aldus de VN. Vrouwen en hun dochters werden verkracht. De VN hebben de acties een 'etnische zuivering' genoemd, maar de regering ontkent dit.