VN vreest executiegolf in Irak

Zeid is geschokt over de ophanging van 42 gevangenen afgelopen zondag in Irak. Dit gebeurde vrijwel zeker zonder een eerlijk proces. De vrees bestaat dat er meer executies volgen, zei hij.



,,Irak gebruikt de antiterrorismewetgeving om de doodstraf te kunnen opleggen'', aldus Zeit. De identiteit van de geëxecuteerden en de misdaden waarvoor ze veroordeeld zijn, werden niet bekendgemaakt. Het Iraakse ministerie van Justitie heeft slechts aangegeven dat de beklaagden voor verschillende terroristische aanslagen en dodelijke aanvallen op veiligheidstroepen ter dood waren veroordeeld.



De Iraakse autoriteiten geven in een verklaring aan dat 1.200 van 6.000 gevangenen in Nassiriya ter dood zijn veroordeeld. Volgens Zeit zet Irak massaal de doodstraf in. De regering moet volgens hem de uitvoering staken om iedereen een eerlijk proces te geven.