VN: stop met martelen van gevangenen in Belarus

Duizenden betogers bij an­ti-racismepro­test Washington

28 augustus Duizenden mensen zijn vandaag in Washington bijeengekomen om stil te staan bij de historische toespraak ‘I Have a Dream’ van Martin Luther King, die hij in 1963 gaf. De betogers namen deel aan een korte mars door de Amerikaanse hoofdstad en spraken zich - net als de vermoorde burgerrechtenactivist destijds - uit tegen racisme.