VN slaat opnieuw alarm: ‘klimaatinspanningen moeten verdrievoudigd’

In het klimaatakkoord staat dat de gemiddelde temperatuur op aarde tot het jaar 2100 met niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen. Als de landen op de huidige voet verder gaan met vooral de uitstoot van CO2, zal dat echter ongeveer 3,2 graden worden, waarschuwt het bureau.

De 2 graden geldt als uiterste grens om het leven op aarde dragelijk te houden en natuurrampen te voorkomen. Volgens veel wetenschappers wordt het leven echter al bij een opwarming van 1,5 graden ondragelijk door smelten van de ijskappen, stijging van de zeespiegel en extreem weer.

Daling met 25 à 55 procent nodig

Na drie vrij stabiele jaren, is de uitstoot van CO2 in 2017 weer gestegen, aldus de wetenschappers van het VN-Milieuprogramma UNEP. Zij noemen de mondiale uitstoot van 53,5 gigaton alarmerend en vrezen dat het einde nog niet in zicht is. Oorzaak is een grotere groei van de economie en langzamere afname van het energieverbruik, vooral kolen. Om de opwarming van de aarde tussen 1,5 en 2 graden Celsius te houden, moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 tussen 25 en 55 procent lager moet zijn dan vorig jaar.

,,De toegenomen uitstoot en de achterblijvende actie betekenen dat de kloof in het rapport van dit jaar groter is dan ooit’’, luidt het in het verslag.

Het rapport komt er enkele dagen voor de aanvang van de VN-klimaatconferentie in Polen van 2 tot 14 december. Daar zullen regels worden opgesteld voor de implementatie van het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 dat de stijging van de temperatuur wereldwijd wil beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius.

