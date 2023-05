VN-rapport: Kwart miljard mensen ervaren acute honger, onder wie 35 miljoen kinderen onder de 5

Het aantal mensen wereldwijd dat acute honger ervaart en direct voedselhulp nodig heeft is in 2022 voor het vierde jaar op rij gestegen. Meer dan een kwart miljard mensen hebben acute honger en mensen in zeven landen leven op de rand van de hongerdood. Dat staat in het nieuwe VN-rapport over voedselcrises , dat vandaag is gepubliceerd.

Volgens het rapport hebben circa 258 miljoen mensen in 58 landen wereldwijd te maken met acute voedselonzekerheid. Dat is een forse toename ten opzichte van 2021, toen het om 193 miljoen mensen in 53 landen ging, en het hoogste getal sinds de VN acht jaar terug met de jaarlijkse rapporten begon. Het leeuwendeel van die toename loopt echter gelijk met de groei van de geanalyseerde populatie.

Gewetenloos

Evenwel nam ook de ernst van de voedselonzekerheid procentueel toe: 22,7 procent van de mensen met een voedseltekort ervaart acute honger in 2022 tegenover 21,3 procent in 2021. ,,Meer dan een kwart miljard mensen hebben nu te maken met acute honger en sommigen bevinden zich op de rand van de hongerdood. Dat is gewetenloos", zei secretaris-generaal van de VN António Guterres in het voorwoord van het rapport. Hij noemde dat een ‘stekende aanklacht tegen het falen van de mensheid’ om ‘honger te eindigen en voedselzekerheid en verbeterde voeding voor iedereen te bereiken'.

Van acute voedselonzekerheid is sprake als iemand niet in staat is om voldoende voedsel te consumeren, waardoor zijn leven of levensonderhoud in direct gevaar is. Het is niet hetzelfde als chronische honger, waaronder verstaan wordt dat een individu over een langere periode niet genoeg voedsel kan binnenkrijgen om een normale levensstijl vol te houden.

Meer dan 35 miljoen kinderen

Volgens het rapport leeft meer dan 40 procent van de mensen die kampen met acute honger op crisisniveau in slechts vijf landen: Afghanistan, Congo, Ethiopië, delen van Nigeria en Jemen. Mensen in zeven landen hadden in 2022 op enig moment te maken met hongersnood en armoede, of ‘catastrofale niveaus van acute honger’. Meer dan de helft van hen leefde in Somalië (57 procent). Daarnaast kwamen dergelijke extreme omstandigheden voor in Afghanistan, Burkina Faso, Haïti (voor het eerst in de geschiedenis van het land), Nigeria, Zuid-Soedan en Jemen.

In 30 van de 42 belangrijkste voedselcrises die in het rapport zijn geanalyseerd, leden bovendien meer dan 35 miljoen kinderen van jonger dan 5 jaar aan acute ondervoeding en 9,2 miljoen van hen hadden te maken met het ernstigste niveau van ondervoeding.

Oekraïne-oorlog en coronacrisis

Conflicten en extreem weer blijven belangrijke factoren bij het ontstaan van voedselonzekerheid en ondervoeding, meldt het rapport. Maar de economische gevolgen van de coronapandemie en de effecten van de oorlog in Oekraïne zijn ook belangrijke oorzaken van honger geworden. Zowel Rusland als Oekraïne spelen daar een grote rol in, onder meer door hun productie van en handel in brandstof en voedsel zoals graan, mais en zonnebloemolie.

Met name in de armste landen zijn de gevolgen van de oorlog goed te voelen. Dat komt vooral door hun hoge afhankelijkheid van de import van voedsel. Economische schokken zijn conflicten vorig jaar voorbijgestreefd als de grootste drijvende kracht achter honger.