VN: Nog altijd meer dan 10.000 IS-strijders in Syrië en Irak

Video Video van balletses­sie in de regen levert Nigeriaan­se Anthony (11) dansbeurs in VS op

21 augustus Een opgenomen balletsessie die de 11-jarige Anthony Mmesoma Madu in juni in het Nigeriaanse Ajangbadi op blote voeten en in de regen oefende, is sindsdien viraal gegaan. Toen actrices Viola Davis en Cynthia Erivo de video deelden op sociale media ging het hard. Het leverde Anthony een beurs op van het prestigieuze American Ballet Theater. ‘Als je maar hard genoeg oefent, dan kan het’.