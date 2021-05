VN: lichamen van drie jonge kinderen aangespoeld op strand van Libië

Delen per e-mail

Onder de lichamen die werden gevonden waren een 6 maanden oude baby en een 3-jarige peuter, aldus Unicef. ,,Te veel kinderen verliezen nodeloos hun leven op dodelijke migrantenroutes terwijl ze op zoek zijn naar veiligheid en een beter leven’', aldus een woordvoerder.

De afgelopen weken was er een piek in het aantal overtochten van Libië naar Europa, waarbij smokkelaars profiteerden van de kalme zee en het warme weer. Volgens Unicef zijn dit jaar al meer dan 9.650 vluchtelingen, onder wie ruim 480 kinderen, onderschept en naar Libië teruggestuurd. Onder kinderen betekent dat een stijging van 91 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Beelden van de aangespoelde lichamen doen denken aan de schokkende foto uit 2015, van het verdronken 3-jarige jongetje Alan Kurdi, op een strand in Turkije. Die foto wakkerde destijds wereldwijd het debat over de vluchtelingencrisis aan.

Rubberbootjes

Volgens de VN zijn de kinderen vermoedelijk met hun ouders meegereisd op een van de vele rubberbootjes die de afgelopen weken vanuit Libië zijn vertrokken. Flavio Di Giacomo, VN-woordvoerder van het migratieagentschap in Italië, liet weten dat het soms lastig te achterhalen is wanneer de slachtoffers precies uit Libië zijn vertrokken en wat er met hun vaartuig is gebeurd.

,,Dit zijn dramatische beelden. We proberen dit samen met onze collega’s in Libië tot op de bodem uit te zoeken. Er zijn veel scheepswrakken die nooit worden geregistreerd. We kunnen niet uitsluiten dat dit er een van is’', aldus Giacomo.

Sinds januari zijn al honderden mensen om het leven gekomen toen ze de oversteek maakten via de Middellandse Zee. Volgens de VN zijn ook al 26.000 mensen aangekomen in Europa, van wie 9.000 vanuit Libië. Het land geldt als belangrijke uitvalsbasis voor tienduizenden migranten die de Italiaanse kust willen bereiken.

In de afgelopen jaren heeft de Europese Unie nauw samengewerkt met de Libische kustwacht en andere lokale groepen om de gevaarlijke grensovergangen tussen Libië en Italië te stoppen. Mensenrechtengroeperingen zeggen echter dat dit beleid ertoe heeft geleid dat geredde migranten bij terugkeer in Libië worden opgevangen in smerige detentiecentra en daar worden gemarteld en misbruikt.