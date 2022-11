VN: elk uur vijf vrouwen vermoord door partner of familie

Ter vergelijking: slechts 11 procent van de moorden op mannen en jongens vindt plaats in de familiesfeer, terwijl zij veel vaker slachtoffer zijn. Wereldwijd is bij 81 procent van de moorden het slachtoffer van het mannelijke geslacht. De onderzoekers wijzen er verder op dat het aantal moorden op vrouwen de afgelopen tien jaar nauwelijks is veranderd en dat het werkelijke aantal mogelijk veel hoger is.

Het absolute aantal moorden op meisjes en vrouwen in de familiesfeer is het hoogst in Azië, met 17.800 gevallen in 2021. Wordt echter gekeken naar het aandeel van vrouwen in de totale bevolking, dan is Afrika met 17.200 moorden veel gevaarlijker: 2,5 moord per 100.000 vrouwen tegenover 0,8 in Azië. In de EU zijn vorig jaar 2500 vrouwen door een partner of familielid omgebracht. Dat zijn 0,6 gevallen per 100.000 vrouwen.