VN-chef: Israël mogelijk schuldig aan oorlogsmisdaden vanwege luchtaanvallen

Bachelet uitte haar zorgen over de recente escalaties in de Gazastrook en Israël in een zitting van de VN-mensenrechtenraad. Hamas, de groepering die de Gazastrook beheerst, en Israël voerden gedurende anderhalve week via de lucht aanvallen op elkaar uit totdat er op 21 mei een wapenstilstand werd overeengekomen.

De raad stemde voor een internationaal onderzoek naar misdaden in het conflict met 24 landen voor, 9 tegen en 14 onthoudingen. Ook wordt een onderzoek ingesteld naar “systematische’ misstanden in zowel Israël als de Palestijnse gebieden. Daarin worden ook de achterliggende oorzaken onderzocht.

Bewijsmateriaal

Het onderzoek moet zich richten op het vaststellen van feiten, het verzamelen van bewijsmateriaal voor rechtszaken en het identificeren van daders. De Israëlische ambassadeur bij de VN in Genève had scherpe kritiek op het besluit dat volgens haar niets met mensenrechten heeft te maken. Israël zal dan ook geen medewerking verlenen. De Verenigde Staten lieten weten het besluit diep te betreuren. Het zou de recent geboekte vooruitgang in gevaar brengen.

Volgens Bachelet kunnen de Israëlische aanvallen oorlogsmisdaden zijn geweest als blijkt dat er geen onderscheid is gemaakt tussen de andere strijdende partij en burgers, en de luchtaanvallen een buitensporige impact hebben gehad op burgers en hun eigendommen.

Burgerslachtoffers

Er zijn in de Gazastrook volgens de commissaris veel burgerslachtoffers gevallen en er is ook grote schade ontstaan aan onder meer woningen, gezondheidsinstellingen en mediakantoren. “Ondanks dat Israël claimt dat in deze gebouwen gewapende groeperingen zaten of dat de gebouwen voor militaire doeleinden werden gebruikt, hebben wij nog geen bewijs gezien.”

Bachelet wijst erop dat Israëli’s het recht hebben om zichzelf te verdedigen, maar benadrukt ook dat de Palestijnen dezelfde rechten hebben. De commissaris uitte ook kritiek op Hamas en andere militante groeperingen, omdat zij raketten willekeurig hebben afgevuurd.

Aanvallen

De elf dagen durende aanvallen hadden vooral grote gevolgen voor de inwoners van de Gazastrook, waar de schade het grootst is. Er zijn naar schatting 74.000 mensen ontheemd geraakt. Volgens de lokale autoriteiten zijn er 253 doden, onder wie 66 kinderen, gevallen door de acties van de Israëlische strijdkrachten. In Israël is melding gedaan van twaalf doden. Onder die slachtoffers zijn twee minderjarigen.

De escalatie tussen de Gazastrook en Israël vond plaats plaats na een periode van opgelopen spanningen in Jeruzalem. Hamas vuurde de eerste raketaanvallen af na botsingen tussen Palestijnen en de Israëlische veiligheidsdiensten bij protesten tegen de dreigende uitzetting van Palestijnse families in Oost-Jeruzalem. Israël reageerde op zijn buurt met zware en naar eigen zeggen “afschrikkende” aanvallen op doelen in de Gazastrook.