VN-baas Guterres uit zorgen over protesten in Suriname, Santokhi heft deel maatregelen op

Gutteres benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting en het houden van vreedzame bijeenkomsten fundamentele mensenrechten zijn die altijd moeten worden gerespecteerd. Maar volgens de VN-baas is het ook belangrijk dat protesten geweldloos verlopen. Hij dringt er daarom bij alle relevante partijen in Suriname op aan om ‘terughoudend’ te zijn en de dialoog aan te gaan. Op die manier kunnen de problemen van Suriname op een constructieve manier worden aangepakt, staat in de verklaring.

Zeker 26 gewonden door schoten en geweld bij rellen in Suriname: ‘Dit had nog veel slechter kunnen aflopen’

Een deel van de maatregelen die de Surinaamse regering heeft genomen na de rellen van twee dagen geleden wordt opgeheven. Dat heeft de Surinaamse president Chan Santokhi zondagavond bekendgemaakt in een videoboodschap. Volgens het staatshoofd is het de bedoeling dat het normale leven vanaf maandagmorgen weer van start gaat.

Maandag mogen winkels en benzinestations weer klanten ontvangen en rijdt ook het openbaar vervoer weer, aldus Santokhi. De scholen blijven nog wel een dag langer dicht. Het besluit om terug te gaan naar normaal en beperkende maatregelen op te heffen is in samenspraak met alle betrokkenen genomen, zei de president.

Vrijdag liep een protest tegen de regering en de slechte financiële situatie in het land uit op rellen. Het Surinaamse parlementsgebouw werd bestormd en vernield, winkels en benzinestations werden geplunderd. De politie was niet voorbereid op het geweld. ,,Dit soort acties zien we ook in Brazilië en Amerika”, zei minister Kenneth Amoksi van justitie en politie na afloop van de rellen. ,,Dit zijn we echt niet gewend van onze gemeenschap.”