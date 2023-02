VN-ambassadeur VS: ‘Gedwongen zwijgen Veiligheidsraad over Noord-Korea gevaarlijk’

met video Poolse (21) weet zeker dat ze Maddie McCann is, Nederland­se detective gelooft haar niet

Een 21-jarige Poolse vrouw is er zo zeker van dat ze de in 2007 verdwenen Britse peuter Madeleine McCann is, dat ze dat wil bewijzen met een dna-test. Julia Wendell maakte de afgelopen dagen op sociale media profielen aan waarin ze beweert ‘Maddie’ te zijn. Privédetective Nico van den Dries, die in Portugal als een van de eersten onderzoek deed naar de vermissing, tempert alvast de verwachtingen: ,,Er zijn heel veel rode vlaggen.”