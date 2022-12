VN: 11.000 kinderen gedood of verminkt door burgeroorlog Jemen

De burgeroorlog in Jemen brak in 2011 uit, toen sjiitische Houthi-rebellen in opstand kwamen tegen de regering. In 2014 escaleerde de strijd toen de door Iran gesteunde rebellen de hoofdstad Sanaa innamen en de Jemenitische regering een tegenoffensief begon met steun van een door Saudi-Arabië geleide coalitie. Dit voorjaar kwamen de strijdende partijen na bemiddeling door de VN een bestand overeen, maar dat liep in oktober af. Sindsdien laait het geweld weer op.