Vluchtelingen zitten klem tussen Griekenland en Turkije: ‘Het is hier de hel’

De Syrische vluchtelingen zitten al een week op een onbewoond eilandje in de grensrivier Evros, zonder drinken, eten en medische verzorging. Onder hen drie zwangere vrouwen en een aantal kinderen. Ze spreken over een eiland vol schorpioenen, slangen en muggen. ,,Het is hier de hel. We zijn met geweld naar dit eiland gedwongen. We houden het hier niet langer uit. We hebben honger en dorst. Help ons alsjeblieft”, zei de 28-jarige Baida in een spraakbericht dat ze onder meer aan journalisten stuurde.